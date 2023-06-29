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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генсек РФС Митрофанов не понимает, почему УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах

29 Июня 2023 • 19:36 Комментировать (2)

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает неправомерным решение УЕФА отстранить российские клубы от участия в европейских турнирах.

Спортивный деятель отметил, что состав клубов наполовину собран из легионеров.

«Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании её отстранили? Что плохого она сделала? Ничего», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА Максим Митрофанов
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Комментарии (2)
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Южный201
29 Июня 2023 в 20:05
Не понимает,что тупой что ли,или мазохист,любит когда его унижают...
Папаня
29 Июня 2023 в 20:02
О, все верно. Наш конек -- своевременность и грамотная аргументация. Как у нас на стройке, когда в 2009 случилась на объекте небольшая драка, в которой сварщик Степаныч порезал водителя бетономешалки. Ну выпил немного, побуянил, с каждым такое бывало. Но не убивал! О чем честно рассказывал два года спустя, вспомнив, что это водила сам помер, наткнувшись три раза животом на кусочек металла, который кто-то может и называет ножом, но только не он. Не Степаныч.
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