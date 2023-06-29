Генсек РФС Митрофанов не понимает, почему УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает неправомерным решение УЕФА отстранить российские клубы от участия в европейских турнирах.

Спортивный деятель отметил, что состав клубов наполовину собран из легионеров.

«Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании её отстранили? Что плохого она сделала? Ничего», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.