Колосков: «В «Локомотиве» есть ребята, которые могут отправить Дзюбу на скамейку»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил перспективы «Локомотива» в предстоящем сезоне РПЛ.

«Дзюба — сильный футболист. Но «Локомотив» — это не только Дзюба. Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного. Там есть ребята, которые могут Артёма и на скамейку отправить», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Во второй части минувшего сезона 34-летний Дзюба забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач в 11 матчах за «Локомотив».

По итогам сезона-2022/23 «железнодорожники» заняли восьмую строчку в чемпионате России.