Канчельскис: За «Зенитом» чемпионство «забетонировано»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» в ближайшее время не сможет подняться выше третьего место в турнирной таблице РПЛ.

Экс-игрок сборной России отметил, что чемпионство на следующий сезон «забетонировано» «Зенитом», и считает, что оформить десять чемпионство подряд - выполнимая задача.

«Мой любимый «Спартак» всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что сезон-2023/24 Российской премьер-лиги стартует 21-23 июля.