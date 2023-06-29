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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: За «Зенитом» чемпионство «забетонировано»

29 Июня 2023 • 19:24 Комментировать (2)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» в ближайшее время не сможет подняться выше третьего место в турнирной таблице РПЛ.

Экс-игрок сборной России отметил, что чемпионство на следующий сезон «забетонировано» «Зенитом», и считает, что оформить десять чемпионство подряд - выполнимая задача.

«Мой любимый «Спартак» всегда будет четвертым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что сезон-2023/24 Российской премьер-лиги стартует 21-23 июля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис
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Комментарии (2)
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Южный201
29 Июня 2023 в 20:07
Нужно сделать два чемпионата России по футболу.Первый это Зенит с народным баблом от газпрома и второй все оставшиеся команды...
Папаня
29 Июня 2023 в 20:17
А с кем бы играл Зенит? (Деньги эти не народные. Они так же далеки от народа, как в свое время декабристы)
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