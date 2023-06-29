Полузащитник «Зенита» Клаудиньо готов вернуться на родину.

Как сообщает Coluna do Fla/Flamengo, 26-летний бразилец договорился с «Фламенго» по условиям личного соглашения. Ранее отмечалось, что на хавбека может повлиять тот факт, что в Бразилии за ним будет более пристально следить главный тренер национальной команды.

Источник утверждает, что теперь «Фламенго» необходимо убедить «Зенит» продать игрока. «Сине-бело-голубые» хотят выручить с трансфера Клаудиньо минимум 12 миллионов евро, однако «стервятники» планируют подписать полузащитника за меньшую сумму.

В прошедшем сезоне Клаудиньо сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 12 ассистов.