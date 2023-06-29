Динияр Билялетдинов: Я бы лучше подтянул воспитанника, чем покупать Сарвели

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал трансфер нападающего Владислава Сарвели из «Сочи» в стан «красно-зелёных».

«Сложно говорить, усилит ли Сарвели «Локомотив». Если в клубе остаются Дзюба и Изидор, я бы лучше подтянул своего воспитанника в первую команду. Это было бы логичнее», — приводит слова Билялетдинова издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 25-летний форвард забил за «Сочи» пять голов и стал автором одного голевого паса в 32 матчах с учетом всех турниров. По данным СМИ, трансфер Сарвели обошелся московскому «Локомотиву» в один миллион евро.