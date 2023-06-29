Защитник футбольного клуба «Краснодар» Сергей Бородин продолжит карьеру в московском «Торпедо», об этом сообщила пресс-служба «быков».

Отмечается, что у «черно-зеленых» предусмотрена опция обратного выкупа.

Пресс-служба столичного клуба сообщила, что соглашение рассчитано на три года.

Вторую часть прошедшего сезона 24-летний центральный защитник провел в аренде в клубе «Бейтар» из Иерусалима и смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде за 17 проведенных игр во всех турнирах.

Ранее воспитанник академии «Краснодара» также выступал за «Уфу».