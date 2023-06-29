Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз мог перебраться в «Крылья Советов».

Как сообщает Sport24, после ухода из «Ростова» 31-летний футболист получил предложение контракта от самарского клуба. По данным источника, стороны вели переговоры, однако не смогли прийти к общему знаменателю.

Ранее отмечалось, что в услугах Полоза заинтересован турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также «Краснодар» и «Рубин».

В сезоне-2022/23 31-летний игрок провел 30 матчей в составе «Ростова» и забил девять голов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в два с половиной миллиона евро.