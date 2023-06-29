Сарвели: Можно сказать, что я давно с «Локомотивом»

Новичок московского «Локомотива» Владислав Сарвели поделился первыми эмоциями после перехода в столичный клуб.

Форвард отметил, что хотел найти фотографию, на которой он маленький в шапке «Локомотива», но пока не нашёл её.

«Это ещё до переезда в Москву, мне было лет 7-10. Может быть, позже найду. Так что можно сказать, что с «Локомотивом» я давно», - приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

Также он отметил, что часто переписывался с Максимом Глушенковым и Сергеем Пиняевым, с которыми он выступал в самарских «Крыльях Советов».

Напомним, что 25-летний футболист заключил контракт на три года и будет выступать под восьмым номером.