Сарвели - о Дзюбе: Лично я с ним не знаком

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, что лично не знаком с форвардом столичного клуба Артёмом Дзюбой.

Игрок отметил, что понимает роль лучшего бомбардира в истории чемпионатов России в команде.

«Как он ведет себя в коллективе. С этим все нормально, уверен, никаких проблем не будет», - приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

Сегодня, 29 июня, стало известно, что Сарвели заключил соглашение со столичным клубом, которое рассчитано на три года.

Ранее 25-летний футболист выступал за самарские «Крылья Советов» и футбольный клуб «Чертаново».

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила один миллион евро.