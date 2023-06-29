Дьяков: Сарвели? «Локомотив» мог взять другого футболиста

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на переход форварда Владислава Сарвели из «Сочи» в «Локомотив».

«Если бы Сарвели перешел в «Локомотив» год назад из «Крыльев Советов», то такой трансфер был бы понятен. Но в «Сочи» он себя никак не проявил. Конечно, можно было взять кого-то другого, но тренеру виднее», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

По мнению эксперта, сейчас Сарвели не является футболистом основы, однако в новом сезоне все может измениться.

В сезоне-2022/23 Сарвели появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет один голевой пас.