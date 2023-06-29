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Валерий Баринов высказался о трансфере Сарвели в «Локомотив»

29 Июня 2023 • 18:14 Комментировать

Заслуженный артист России Валерий Баринов, который является давним болельщиком московского «Локомотива», высказался о трансфере нападающего Владислава Сарвели в столичный клуб.

Артист отметил, что не очень следил за «Сочи» за который ранее выступал нападающий, поэтому не может сказать что-то определённое про форварда.

«Главное, что у «Локомотива» идет трансферная политика, это уже неплохо. Конечно, «Локомотиву» нужен был нападающий. Форварды всегда нужны», - приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Сумма трансфера игрока, по данным СМИ, составила один миллион евро. Он заключил контракт на три года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов Владислав Сарвели
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