«Урал» выиграл товарищеский матч со счётом 13:0​

В четверг «Урал» проводил товарищеский матч в Алапаевске против «Триумфа». Команда Виктора Ганчаренко отпраздновала победу со счётом 13:0.

Главным героями встречи стали Алексей Каштанов, Андрей Егорычев и Юрий Железнов. Первый из них оформил хет-трик, а второй и третий записали на свой счёт по дублю.

Напомним, что «Урал» завершил прошлый чемпионат России на 11-й позиции. В первом туре нового сезона Премьер-лиги «шмели» будут играть против ЦСКА на своём поле. Матч пройдёт в период с 21 по 23 июля.