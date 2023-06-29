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Стипиди – об интересе к Помазуну от «Аугсбурга» и испанских клубов: «Не надоело лепить горбатого?» эксклюзив

29 Июня 2023 • 17:54 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 26-летнему вратарю Илье Помазуну со стороны «Аугсбурга» и ряда клубов из Примеры и Сегунды. Напомним, Помазун принадлежит московскому ЦСКА, а два последних сезона провёл в аренде в екатеринбургском «Урале».

- Я всё это называю сказками венского леса. Какой-то агент кому-то что-то сказал или кто-то другой что-то где-то сболтнул, а журналист эту чушь услышал и написал. Те люди, которые это печатают, вообще ничего не соображают в футболе.

Ну какой «Аугсбург» для Помазуна, какая Испания? В чемпионатах Франции, Италии, Германии, Испании практически все вратари свои. Только в Англии клубы любят покупать вратарей-иностранцев.

Про Помазуна – очередная утка, парня дёргают туда-сюда. До кучи можно ещё добавить, что им интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче», которые потом дадут опровержение и скажут, что они не знают, кто он такой. Всё это было, все мы это уже проходили. Не надоело лепить горбатого?

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Евро-Футбол.Ру,
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