Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 26-летнему вратарю Илье Помазуну со стороны «Аугсбурга» и ряда клубов из Примеры и Сегунды. Напомним, Помазун принадлежит московскому ЦСКА, а два последних сезона провёл в аренде в екатеринбургском «Урале».

- Я всё это называю сказками венского леса. Какой-то агент кому-то что-то сказал или кто-то другой что-то где-то сболтнул, а журналист эту чушь услышал и написал. Те люди, которые это печатают, вообще ничего не соображают в футболе.

Ну какой «Аугсбург» для Помазуна, какая Испания? В чемпионатах Франции, Италии, Германии, Испании практически все вратари свои. Только в Англии клубы любят покупать вратарей-иностранцев.

Про Помазуна – очередная утка, парня дёргают туда-сюда. До кучи можно ещё добавить, что им интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче», которые потом дадут опровержение и скажут, что они не знают, кто он такой. Всё это было, все мы это уже проходили. Не надоело лепить горбатого?