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Булыкин высказался о трансфере Сарвели в «Локомотив»

29 Июня 2023 • 17:53 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о трансфере нападающего Владислава Сарвели в столичный клуб.

Экс-игрок сборной России отметил, что пока рано говорить хорошее или плохое приобретение, однако конкуренция между нападающими может пойти на пользу команде.

«Я не удивлён трансферной политикой «Локомотива». Думаю, что мы ещё услышим о трансферах», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что игрок перешёл из футбольного клуба «Сочи», заключив контракт с «железнодорожниками», который рассчитан на три года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составила один миллион евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Владислав Сарвели
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