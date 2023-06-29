Бушманов признался, что не верит в возможный трансфер Хлусевича в «Лацио»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в «Лацио».

«Не очень верю в переход Хлусевича в «Лацио» — прежде всего из‑за обстановки в мире. Даниил — молодой игрок с хорошей скоростью, но ему еще есть куда расти. Хлусевич может стать сильным игроком», — приводит слова Бушманова издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что помимо «Лацио», в услугах Хлусевича заинтересованы «Дженоа», «Верона» и «Спортинг». Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 22-летнего футболиста составляет пять миллионов евро.