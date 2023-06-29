Гранат считает, что «Локомотив» подписал Сарвели для ротации

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о трансфере форварда Владислава Сарвели из «Сочи» в «Локомотив».

«Недавно из команды ушел Игнатьев. Уверен, что Сарвели пришел на замену Ивану. Наверное, это не будет усилением стартового состава, но ротации уж точно», — цитирует Граната «Чемпионат».

Эксперт считает, что в команде должен быть скоростной форвард, чтобы атакующая линия команды была более вариативной.

В минувшем сезоне 25-летний Сарвели забил пять голов в 32 матчах во всех турнирах. Кроме того, на счету нападающего одна голевая передача.

По данным СМИ, стоимость трансфера составила один миллион евро.