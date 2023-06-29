Семшов надеется, что Личка сможет стабилизовать игру Захаряна

Наставник «Чайки» Игорь Семшов ответил на вопрос о том, сможет ли новый рулевой «Динамо» Марцел Личка помочь полузащитнику Арсену Захаряну.

«В прошедшем сезоне у нас были большие ожидания от Захаряна. Ему нужна стабильность. Первый сезон он провел великолепно, а во втором менее ярко выступил. Надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Захарян принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет десять ассистов. Трудовой договор 20-летнего хавбека с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.