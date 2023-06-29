Владислав Сарвели уходит на повышение. В четверг было объявлено о переходе 25-летнего нападающего в «Локомотив». Сарвели подписал трёхлетний контракт с московским клубом.

Пресс-служба «Сочи» опубликовала видео, на котором Сарвели прощается с командой.

«Всё, мужики, спасибо за этот год. Надеюсь, что вы в следующем сезоне будете намного выше, и игра будет шикарная», - сказал Сарвели.

Напомним, что «Сочи» занял десятое место в последнем чемпионате России. Владислав Сарвели в 26 матчах Премьер-лиги за клуб записал на свой счёт четыре гола и один голевой пас.