Стало известно, останется ли Комбаров в «Звезде»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о своём будущем в санкт-петербургской команде.

«Я продолжу работать в «Звезде» в следующем сезоне. Контракт? У меня старый контракт заканчивается в конце июня. Новый мы еще не обсуждали», — приводит слова Комбарова портал «РБ Спорт».

Российский специалист отметил, что пока не обсуждал с руководством задачи команды на новый сезон, но подготовка уже идет.

Напомним, 36-летний Комбаров возглавляет «Звезду» с июля прошлого года. В прошедшем сезоне команда финишировала на девятой строчке в турнирной таблице Второй лиги группы 2.