Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что согласен с выбором нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом в прошедшем сезоне РПЛ.

«Тут со мной должны соглашаться, а не я. Я про Пиняева ещё года два назад говорил. Он одарённый футболист, природа его наградила такими качествами. Поэтому он должен их использовать по максимуму, если хочет вырасти в сильного игрока. Природа ведь не всех награждает такими талантами. Он однозначно лучший молодой игрок РПЛ», — сказал Мостовой.

Ранее в ходе голосования Пиняев набрал 90 баллов и стал лучшим игроком РПЛ среди футболистов до 21 года. Второе и третье место поделили форвард «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. У них по 71 баллу.