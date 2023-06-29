​В «Локомотиве» прокомментировали трансфер Сарвели

В четверг «Локомотив» объявил о трансфере нападающего Владислава Сарвели. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора «Локомотива».

По словам Ульянова, «Локомотив» ещё зимой проявлял интерес к Сарвели.

«Нам удалось подписать добротного и качественного футболиста с российским паспортом в группу атаки на длительный срок. Отмечу универсальные качества Влада. Он способен сыграть на нескольких позициях. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в коллективе», - сказал Ульянов, чьи слова приводятся на сайте «Локомотива».

Ульянов отметил, что Сарвели добавит «Локомотиву» вариативности в линии нападения.