Смородская - о борьбе за титул РПЛ: Интриги нет

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о борьбе за титул следующего сезона Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметила, что интрига заключается лишь в том, захочет ли питерский «Зенит» пройти весь чемпионат без поражений, а интриги в борьбе за титул не будет.

«Сезон без единого поражения — интересный вызов для «Зенита», думаю, они захотят это сделать, но будет очень сложно», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует 21-23 июля. В первом матче команда с берегов Невы на выезде сыграет против футбольного клуба «Пари НН».