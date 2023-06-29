​Орлов: «Чалов по менталитету похож на европейца»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может уехать в европейский клуб.

По словам Орлова, поездка Чалова в «Базель» была продуктивной. Как известно, за швейцарский клуб форвард выступал на правах аренды во второй части сезона 2021/2022.

«Фёдор по менталитету очень похож на европейца. Он подойдёт европейскому клубу, если его туда действительно зовут. Если это не представление агентами, как на выставке. В «Базеле» он о себе заявил, увидел, как там всё - играл в центре Европы, в Швейцарии. Это многое значит», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Фёдор Чалов забил 24 гола и отдал 6 голевых передач в 41 матче за ЦСКА. Действующий контракт нападающего рассчитан до конца 2024 календарного года.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Фёдора Чалова в 12 миллионов евро.