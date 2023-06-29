Чалов: «Готовимся к Суперкубку с «Зенитом», будет суперигра»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о предстоящем матче против «Зенита» за Суперкубок России.

«ЦСКА сейчас больше готовится к «Зениту» или старту сезона в РПЛ? Готовится к Суперкубку. Один матч, можно взять трофей. Будет суперигра», — цитирует Чалова официальный сайт «армейцев».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 24 гола и стал автором 6 результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров.

Напомним, по итогам минувшего сезона ЦСКА завоевал Кубок России, а «Зенит» стал обладателем золотых медалей РПЛ.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 июля в Казани.