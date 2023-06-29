Три игрока вернулись в «Спартак» из аренд

Три игрока вернулись в расположение московского «Спартака» после арендных соглашений.

«К «Спартаку» присоединились вернувшиеся из аренд вратарь Илья Свинов, полузащитники Максим Лайкин и Константин Шильцов», - говорится в сообщении на официальном сайте столичного клуба.

Напомним, что Свинов выступал за воронежский «Факел», с которым смог сохранить прописку в РПЛ после стыковых матчей против красноярского «Енисея».

Константин Шильцов играл за «Пари НН» и также помог нижегородской команде остаться в РПЛ.

20-летний Максим Лайкин был основным игроком «Нефтехимика». На его счету четыре гола и две результативные передачи партнёрам по команде за 31 проведенную игру в Первой лиге.