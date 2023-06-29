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​«Локомотив» объявил о трансфере Сарвели официально

29 Июня 2023 • 17:09 Комментировать

«Локомотив» официально объявил о переходе в свои ряды нападающего Владислава Сарвели. 25-летний футболист подписал с «железнодорожниками» контракт, рассчитанный на три сезона.

В сезоне 2022/2023 Сарвели выступал за «Сочи». В 26 матчах чемпионата России за этот клуб нападающий записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Несколько дней назад сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывало о том, что именно Владислав Сарвели является главной целью «Локомотива» на позицию форварда.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Локомотив» занял восьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Владислав Сарвели трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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