«Локомотив» официально объявил о переходе в свои ряды нападающего Владислава Сарвели. 25-летний футболист подписал с «железнодорожниками» контракт, рассчитанный на три сезона.

В сезоне 2022/2023 Сарвели выступал за «Сочи». В 26 матчах чемпионата России за этот клуб нападающий записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Несколько дней назад сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывало о том, что именно Владислав Сарвели является главной целью «Локомотива» на позицию форварда.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Локомотив» занял восьмое место.