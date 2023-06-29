Президент «Тальереса» заявил, что два российских клуба заинтересованы в услугах Валоеса

Президент аргнетинского клуба «Тальерес» Андрес Фасси высказался об информации, что в услугах нападающего сборной Колумбии Диего Валоеса заинтересован «Краснодар».

Спортивный деятель отметил, что «быки» на этой неделе согласились отправить улучшенное предложение, однако вчера, 28 июня, ещё один российский клуб предложил более выгодные условия по трансферу форварда.

«Так что посмотрим, что будет в итоге. Спешить некуда», - приводит слова Фасси Sport24.

Контракт 26-летнего футболиста с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.