​Мележиков не видит админресурс у «Зенита»

Теперь уже бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, видит ли он админресурс у «Зенита».

«Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега получится. Всем нужен результат. Если он будет, всё будет стабильно», - сказал Мележиков, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Как известно, новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев. Он был представлен на прошлой неделе.

«Спартак» стал бронзовым призёром последнего чемпионата России. Что до «Зенита», то питерцы становились чемпионами в каждом из пяти последних сезонов.