Мележиков заявил, что в «Спартаке» все выступали за трансфер Дуарте

Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился комментарием о трансфере парагвайского защитника Алексиса Дуарте.

«Чья это кандидатура? В «Спартаке» «да» не говорит один человек, это общее решение. Никто не был против. В тот момент и я сказал «да». У меня не было оснований сказать «нет», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Функционер добавил, что Гильермо Абаскаль видел потенциал в игроке, а спортивный директор и селекционный блок не возражали

Дуарте пополнил состав «Спартака» минувшей зимой. В составе «красно-белых» он сыграл в восьми матчах и не отметился голевыми действиями.