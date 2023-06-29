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Мележиков заявил, что в «Спартаке» все выступали за трансфер Дуарте

29 Июня 2023 • 16:53 Комментировать

Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился комментарием о трансфере парагвайского защитника Алексиса Дуарте.

«Чья это кандидатура? В «Спартаке» «да» не говорит один человек, это общее решение. Никто не был против. В тот момент и я сказал «да». У меня не было оснований сказать «нет», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Функционер добавил, что Гильермо Абаскаль видел потенциал в игроке, а спортивный директор и селекционный блок не возражали

Дуарте пополнил состав «Спартака» минувшей зимой. В составе «красно-белых» он сыграл в восьми матчах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков Алексис Дуарте
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