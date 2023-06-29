​Мележиков отрицает слухи о конфликте с Эшуортом

Евгений Мележиков недавно покинул должность генерального директора «Спартака». Ходили слухи, что у Мележикова имел место быть конфликт с Полом Эшуортом, занимающим пост спортивного директора. Сам Мележиков дал комментарий на этот счёт.

«С Полом Эшуортом нет противоречий, и никогда не было. Я не обращал внимание на вбросы о конфликте, но сейчас еще раз подтверждаю - никаких разногласий или, тем более, конфликтов у меня с ним нет», - сказал Мележиков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Мележиков отметил, что старался не влезать в работу Эшуорта, принимая его как самостоятельную фигуру. По словам Мележикова, он не выбирал футболистов для команды, а взаимодействовал с Эшуортом по ряду вопросов, в том числе по системе подготовки к трансферным кампаниям.

Новым гендиректором «Спартака» стал Олег Малышев.