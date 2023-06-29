Ловчев назвал позицию, которую нужно укрепить «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал позицию, которую нужно обязательно укрепить столичному клубу.

Специалист отметил, что прежде всего нужно усилить линию обороны, и, по его мнению, речь может идти не только о партнёре для Джикии.

«Пошли какие-то странные разговоры о том, как же «Спартак» упустил такого игрока, как Кофрие, продали во Францию. Никого не упустили, хорошо, что продали», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» близок к приобретению полузащитника испанского «Кадиса» Тео Бонгонды, в услугах которого лично заинтересован Гильермо Абаскаль.