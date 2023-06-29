​Мележиков высказался о будущем после ухода из «Спартака»

Евгений Мележиков ответил на вопрос по поводу своих планов на будущее. Недавно функционер покинул должность генерального директора московского «Спартака».

«Хотел бы продолжить свою деятельность в футболе. Это будет зависеть от тех предложений, которые поступят. Есть и ряд бизнес-проектов с моими товарищами. Но работа в футболе затягивает, конечно же, я хотел бы остаться в футболе. Всё зависит от того, где буду востребован», - сказал Мележиков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что новым генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев. Он был представлен на прошлой неделе.

«Спартак» завершил чемпионат России сезона 2022/2023 на третьей позиции. Выше «красно-белых» финишировали «Зенит» и ЦСКА.