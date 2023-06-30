«Спартак» закупается в Испании, «Зенит» берёт девятого бразильца, «Арсенал» бьёт рекорды: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Довольно бодро заканчивается июнь месяц на трансферном рынке и, наконец, виной тому не только деньги из Саудовской Аравии. Разгоняются клубы РПЛ, вышедшие за усилением на европейский и бразильский рынки, а в Англии вовсю регистрируют сделки, особенно много бумаг подписано в Лондоне. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» работает над усилением атаки

И теряет надёжность в обороне. Сначала поговорим о «красно-белых» трансферах на выход. Российские СМИ уверяют, что огромный спрос в Европе на Даниила Хлусевича. За 22-летним крайним защитником приглядывают «Лацио» и «Спортинг», информацию подтвердил даже авторитетный инсайдер Ди Марцио. Ещё больше желания приобрести Хлусевича у «Вероны» и «Дженоа». Правда, пока они рассматривают лишь аренду с правом выкупа.

Зато уже точно можно сказать, что «Спартак» заработал на Кофрие. Рыжий Максимилиан не очень уверенно смотрелся в России, а вот уехал в «Клермон» и там обрёл себя, закрепился. Французы выплатили за Кофрие 3,5 миллиона евро, а «Спартак» уже заявил, что не испытал проблем при получении денег из-за рубежа.

Деньги получили, теперь их можно и потратить. «Спартак» всерьёз нацелился на лучшего игрока «Кадиса» Тео Бонгонда. 27-летний конголезский нападающий в прошлом сезоне Ла Лиги провёл 32 матча и собрал 4+3 по системе гол+пас. И не надо смеяться, это лучшие показатели в команде. «Спартак» предложил за Бонгонда семь миллионов евро, «Кадис» такой суммой вполне удовлетворён. «Красно-белые» проявляют интерес и к игроку «Амьена» Николасу Опоку. Правда, тут пока менее предметный разговор, и ещё защитником французского клуба интересуется «Динамо».

«Зенит» увеличивает бразильскую диаспору

Теперь чемпион России владеет правами на девять бразильских футболистов. Сначала завершили переход Ду Кейроса, о котором говорили уже давно, а теперь подписали 17-летнего Педро из «Коринтианса». Правда, вингера болельщики «Зенита» увидят ещё не скоро. За девять миллионов евро чемпион России купил всего 50 процентов прав на бразильского проспекта. И в Санкт-Петербург Педро приедет в феврале следующего года, когда ему исполнится 18 лет. Откуда такие цены и запросы? Педро считается один из самых перспективных футболистов Бразилии, с 16 лет выступает за сборную страны до 20.

Но может бразильская диаспора в «Зените» и поугаснуть. Опровергли слухи об интересе «Фенербахче» к Венделу и Клаудиньо, однако агент первого развернул активную кампанию в Европе и распалил интерес. Пока оба бразильца не вернулись в расположение «Зенита» и не готовятся к товарищескому турнира ПариМатч Премьер, который стартует уже первого июля.

Европейские чемпионаты

Лондон сотрясают громкие трансферы

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Из России переметнёмся в Англию, где состоялся настоящий исход качественных полузащитников. Открыл калитку Матео Ковачич, который за символические 25 миллионов фунтов сменил «Челси» на «Манчестер Сити». По соотношению цена-качество трансфер шикарный, потеря Илкая Гюндогана, отправившегося в «Барселону», нейтрализована очень быстро.

«Тоттенхэм» потратился серьёзнее – за 40 миллионов фунтов у «Лестера» выкупили Джеймса Мэддисона, не собиравшегося падать в чемпионшип, и за 20 миллионов евро приобрели голкипера «Эмполи» Гильермо Викарио. Серьёзные суммы для «шпор» и обычно скупого Леви.

Но главный тренд задаёт «Арсенал». Закрыли сделку по Каю Хаверцу: за 70 миллионов евро (ещё 5 может доехать бонусами) приобрели немца у «Челси», серьёзно расчищающего зарплатную ведомость. Ну а главный лот официально громыхнёт через пару дней. Все инсайдеры Англии сообщили, что «Вест Хэм» и «Арсенал» ударили по рукам, за 105 миллионов фунтов один лондонский клуб на другой сменит Деклан Райс. Трансфер может стать рекордным, пока утрясают последние цифры.

Конечно же, Саудовская Аравия

Здесь кратко продолжим о распродаже «Челси». Лондонцы неплохо почистили состав и зарплатную ведомость, кажется, теперь места в раздевалке хватит всем. Год назад Калиду Кулибали пришёл за 38 миллионов евро, сейчас получилось его продать за 23 – тоже неплохо. Сенегалец теперь будет защищать цвета действующего чемпиона «Аль-Хиляль» и получать по 30 миллионов евро за сезон. Чуть дешевле стоил Эдуар Менди, экс-первый номер «Челси» перешёл в «Аль-Ахли» за 18,5 миллионов евро, подписав с новым клубом контракт на три года.