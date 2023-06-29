Ловчев выступил с критикой в адрес легионеров «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев выступил с критикой в адрес легионеров столичного клуба.

Специалист отметил, что лишь два иностранца на две головы выше российских футболистов. Он выделил Виктора Мозеса и Квинси Промеса и не понимают, а по остальным у него имеются серьёзные вопросы.

«Некоторые, как ушедший Рыбус или оставшийся Дуарте, вообще не попадают в состав. Не всегда проходили Мартинс, Бальде и Николсон. И зачем они нужны?», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, что столичный клуб по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги занял третье место в турнирной таблице.