​«Спартак» назначил иностранца на должность главного аналитика

«Спартак» проинформировал общественность о том, что главным аналитиком команды стал иностранный специалист Андер Карбахо.

«Чемпионат» на своих страницах отмечает, что ранее Карбахо работал в английском «Лидсе». При анализе игры команды он работал с передовыми технологиями обработки информации.

Главным тренером «Спартака» уже год является испанец Гильермо Абаскаль. Прошлый чемпионат под его руководством команда завершила на третьей позиции, пропустив вперёд «Зенит» и ЦСКА.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.