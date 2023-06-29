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Игрок «Пари НН» может продолжить карьеру в Израиле

29 Июня 2023 • 16:25 Комментировать

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Мамаду Майга может продолжить карьеру в Израиле, об этом сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Маккаби» из города Тель-Авив, который готов предложить за него один миллион евро. Также сообщается, что «Локомотив» и московский ЦСКА сделали предложения.

Контракт Майга с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее он выступал за московский «Велес». 

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Тель-Авив Мамаду Майга Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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