​Мостовой отреагировал на слухи о Хлусевиче

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой отреагировал на информацию об интересе зарубежных клубов к Даниилу Хлусевичу из «Спартака».

Мостовой указал на то, что в межсезонье появляется много непроверенной информации. По словам экс-игрока сборной России, в интерес к Хлусевичу из Европы пока верится с натяжкой, учитывая уровень игрока. При этом Мостовой допускает, что Хлусевич находится на карандаше у каких-то клубов, учитывая его скоростные качества.

«Наверняка, он где-то у кого-то на карандаше, но нельзя забывать и о ситуации в целом», - сказал Мостовой, чьи слова приводит Metaratings.