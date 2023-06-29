Камоцци: Хлусевич способен заиграть в Европе

Бывший советник владельца экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о новости, что в услугах защитника столичного клуба Даниила Хлусевича заинтересованы европейские клубы.

Ранее инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что спаратковцем интересуются «Спортинг», «Дженоа» и «Верона».

Функционер отметил, что знаком с качествами россиянина и считает, что он без проблем сможет заиграть в Италии.

«У него есть все необходимые навыки для этого», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.