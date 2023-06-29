Гладилин — о возможном трансфере Хлусевича в «Лацио»: «Не стоит задумываться — надо переходить»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича в «Лацио».

«Лацио» — очень большой клуб. Наверное, агенты Хлусевича работают над его переходом. «Спартаку» и Даниилу не стоит задумываться — надо переходить», — заявил Гладилин «Чемпионату».

Специалист добавил, несмотря на то, что Хлусевич не всегда был основным футболистом «Спартака», он является квалифицированным игроком, поэтому ему нужно идти в «Лацио».

В завершившемся сезоне защитник появился на поле в 35 встречах во всех турнирах и отдал четыре голевых паса.