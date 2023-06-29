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​Дзюба просил Слуцкого поменять ему трусы, из которых торчал банан – новый выпуск шоу

29 Июня 2023 • 15:54 Комментировать

В четверг вышла очередная серия «Большого шоу», среди участников были Леонид Слуцкий и Артём Дзюба. Форвард «Локомотива» надел трусы с торчащим игрушечным бананом и должен был рассмешить кого-то из участников. Дзюба пытался рассмешить Слуцкого и просил тренера поменять ему трусы. По словам футболиста, он обделался, как было на чемпионате Европы.

Затем Дзюба начал пытаться рассмешить актёра Валерия Равдина. Футболист стал в шутку делать очень грязные предложения актёру, и тот всё-таки улыбнулся.

«Я взял его грязными и запрещёнными приёмами», - сказал Дзюба.

​Слуцкий спародировал известное видео с Дзюбой и оказался под шквалом критики

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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