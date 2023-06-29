Созин: «Успех «Оренбурга» – лишь наполовину заслуга Лички»

Футбольный аналитик Андрей Созин поделился мнением о перспективах Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

«У нас принято хвалить Личку. Только вот успех «Оренбурга» – лишь наполовину заслуга чеха. Главное – он работал в тандеме с Дмитрием Андреевым. Один Личка в «Динамо» ничего не сделает», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что если бы Андреев отправился с Личкой в «Динамо», то можно было бы ждать серьезных изменений, но сейчас вряд ли что-то поменяются.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место. Этим летом Личка покинул команду и возглавил «Динамо».