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​Орлов дал совет Слуцкому

29 Июня 2023 • 15:26 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов дал совет Леониду Слуцкому. Ранее экс-тренер сборной России спародировал известное видео с Артёмом Дзюбой. После этого Слуцкий столкнулся с критикой.

«То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял. Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны. Это его личный путь, он так решил. Но футболу он мог дать больше, у него были хорошие тренерские задатки», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что Леонид Слуцкий находится без тренерской работы с осени. В ноябре он покинул должность главного тренера казанского «Рубина».

Ранее о Леониде Слуцком высказался известный журналист Василий Уткин.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Леонид Слуцкий
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