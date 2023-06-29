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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой отреагировал на новости об интересе европейских клубов к Чалову эксклюзив

29 Июня 2023 • 15:35 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» посоветовал нападающему ЦСКА Фёдору Чалову перейти в европейский клуб.

«Если это предложение есть к Чалову, а я думаю, что есть. Оно может появиться. Почему нет? Фёдор - один из немногих игроков российских, кто играл в Европе. Мы помним его аренду в «Базеле».

Нужно ли переходить? Если есть возможность, конечно, нужно попробовать. Тем более, турецкий чемпионат очень сильный. На примере Артёма Дзюбы мы увидели, что это такое. Даже он не смог там заиграть, а вернулся сюда и стал лучшим. Плюс соблазн еврокубков», - сказал Мостовой.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 30 поединках Российской премьер-лиги. 25-летний нападающий отметился 19 забитыми мячами (шесть – с пенальти) и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Фёдор Чалов
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