Сёмин: «Хлусевич — физически одарённый футболист»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в европейский клуб. Ранее сообщалось, что игрок находится в шорт-листе «Вероны», «Дженоа», «Лацио» и «Спортинга».

«Даниил физически хорошо одаренный молодой человек. Вполне возможно, что какой-то интерес со стороны зарубежных клубов к нему есть», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал четыре ассиста.

Трудовой договор Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.