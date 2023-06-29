Рианчо: «Абаскалю нужно выиграть трофей, чтобы заинтересовать топовые мировые клубы»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нынешнем наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«В прошедшем сезоне Абаскаль проделал хорошую работу в «Спартаке». Следующий сезон — важнейший для его будущего, ему нужно выиграть трофей, чтобы заинтересовать топовые мировые клубы», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист признался, что верит в успех Абаскаля в «Спартаке», в новом сезоне команда будет бороться за Кубок России и за золотые медали в РПЛ.

Напомним, испанский специалист работает в столичном клубе с прошлого лета. Под его руководством «Спартак» завоевал бронзовые медали в минувшем розыгрыше чемпионата России.