​Уткин высказался после пародии Слуцкого на известное видео Дзюбы

Известный журналист Василий Уткин высказался о Леониде Слуцком. Ранее тренер оказался под шквалом критики после исполнения пародии на известное видео с Артёмом Дзюбой.

По мнению Уткина, Слуцкий не может находиться без внимания, поэтому привлекает его к себе всеми способами.

«Ему просто очень одиноко. В чём-то на старом багаже, в чём-то эксплуатируя свою - полностью заслуженную - славу. Он ищет внимания. Любой ценой. А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к «онлифанс», но там вряд ли будет долгий успех», - написал Уткин в телеграм-канале.

Также Уткин призвал создателей шоу перестать эксплуатировать Слуцкого. Журналист назвал тренера хорошим человеком, которому очень одиноко, и которому нужно помочь.