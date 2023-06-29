Червиченко: Итальянцы перепутали Хлусевича с Джикией

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о возможном переезде защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича к «Лацио».

«Хлусевич в «Лацио» — это какая-то шутка! Может быть, конечно, просто агентский вброс. Итальянцы, наверное, перепутали его с Джикией. Тогда логика есть в их действиях», — приводит слова Червиченко издание «Чемпионат».

Ранее агент 22-летнего Хлусевича подтвердил интерес к футболисту со стороны итальянских клубов.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет четыре результативные передачи.