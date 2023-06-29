«Кадис» озвучил московскому «Спартаку» требования по трансферу вингера Тео Бонгонды. По эксклюзивном информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», испанская команда намерена выручить 10 миллионов евро за своего футболиста.

«Спартак» считает эту сумму завышенной и старается сбить цену. Сообщается, что в данный момент ведутся активные переговоры. К Бонгонде проявляли интерес клубы из Турции, но местные команды не смогли договориться с «Кадисом» по сумме компенсации.

27-летний Бонгонда провёл 31 матч в минувшем розыгрыше чемпионата Испании, где записал на свой актив 4 гола и 3 результативные передачи.