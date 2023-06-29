​Названа сумма возможного трансфера Бонгонда в «Спартак»

В ближайшее время вингер Тео Бонгонда может сменить «Кадис» на «Спартак». Как сообщает El Desmarque, 27-летний футболист стал ближе к переезду в Москву. Стоимость трансфера Бонгонда может составить 7 миллионов евро.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о том, что сделку по Бонгонда ведёт Тимми Мешедер – агент Гильермо Абаскаля. Испанский тренер «Спартака» явно очень хочет видеть этого футболиста в своей команде.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на третьей позиции. Выше «красно-белых» финишировали «Зенит», который стал чемпионом пятый год подряд, и ЦСКА, завоевавший серебро.