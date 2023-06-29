​В «Болонье» отреагировали на слухи о Тикнизяне

Марко ди Вайо, который занимает должность спортивного директора итальянской «Болоньи», отреагировал на слухи, связывающие клуб с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«Мы не заинтересованы в Тикнизяне», - сказал ди Вайо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в прессе писали о том, что Наир Тикнизян интересен испанскому клубу «Реал Сосьедад», который в новом сезоне будет выступать на групповой стадии Лиги чемпионов.

Отметим, что 24-летнего Наира Тикнизяна специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 2,5 миллиона евро.